Veretout: “Vedere la gente supportare la squadra tutta la partita è bellissimo”

Le parole del centrocampista francese: "Una partita non si gioca in 11, ma gioca tutta la rosa. Chi entra e chi rimane in panchina"

Redazione

Veretout ha parlato ai microfoni di RomaTV+ al termine della gara con il Leicester. Ecco le sue parole:

VERETOUT A ROMATV+

"Vedere lo stadio così è fantastico. Penso che oggi non abbiamo vinto con 23 persone più lo staff. Eravamo più di 70 mila. Vedere la gente supportare la squadra tutta la partita è bellissimo. Quando siamo sul campo lo sentiamo e ci spinge a dare tutto per loro".

La Roma stasera ha giocato la partita quasi perfetta. "Una partita non si gioca in 11, ma gioca tutta la rosa. Chi entra e chi rimane in panchina con staff e tifosi. Penso che con questo ambiente possiamo solo vincere perché è una cosa incredibile. Ho giocato in tanti stadi, ma una cosa così è impressionante. Dal campo mi emoziona".