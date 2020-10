Tutto pronto per l’ultima partita del quinto turno di Serie A tra Milan e Roma. A pochi minuti dalla sfida ha parlato ai microfoni di Sky Sport Jordan Veretout. Queste le sue dichiarazioni: “Sappiamo che il Milan è in una fase ottima ma anche noi abbiamo dimostrato che possiamo fare grandi cose. Dobbiamo continuare così. Anche noi siamo in un buon momento e dobbiamo fare una grande partita contro un grande Milan“.