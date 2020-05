Veretout: “Spero nella ripresa del campionato. Contento di aver rivisto i compagni” – VIDEO

Jordan Veretout, centrocampista della Roma, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della società parlando del ritorno a Trigoria dopo il periodo di isolamento. Queste l’estratto pubblicato dal profilo Twitter di Roma TV:

Quali sono state le prime sensazioni del ritorno a Trigoria?

Molto buone. Sono contento di essere tornato a Trigoria e di aver visto di nuovo anche gli amici, rispettiamo la sicurezza. Lavorare sul campo con la palla mi piace molto, sono molto contento e spero che tra poco potremo allenarci di nuovo tutti insieme. E’ un periodo molto difficile, ma oggi sono contento e speriamo che, in sicurezza, si riprenderà il campionato”

Sei sei stato in prima linea nelle iniziative del club…

La Roma ha fatto un grande lavoro con Roma Cares e sono molto felice di essere qui. La società ha fatto tanto per gli ospedali e per le persone, ha aiutato tantissimo. Sono molto contento.

