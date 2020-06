Veretout: “Siamo stati pazienti per il bene di tutti, ma ora vogliamo tornare a vincere” – FOTO

Tra poco più di 24 ore la Roma tornerà in campo più di tre mesi dopo l’ultima volta. La squadra giallorossa a inizio marzo giocava la sua ultima partita contro il Cagliari prima dello stop forzato e domani riprenderà contro la Sampdoria per il match che vale la 27^ giornata della Serie A. Non vede l’ora di scendere in campo Veretout che sui propri social scrive: “Siamo stati pazienti per la salute pubblica e il bene di tutti, ora torniamo alla competizione con la volontà di vincere”. Domani il francese dovrebbe essere sicuro di un posto in mediana, mentre al suo fianco Cristante è in vantaggio su Diawara.