Veretout: “Magnifico cantare La Marsigliese per la prima volta” – VIDEO

Il centrocampista della Roma ha esordito con la nazionale francese

Jordan Veretout è ha esordito con la nazionale francese, partendo titolare nella partita pareggiata dalla squadra di Deschamps 1-1 con la Bosnia. Il centrocampista della Roma, autore di un grande inizio di stagione con 3 gol all'attivo, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match ai canali ufficiali dei Bleus:"È stata una partita molto emozionante per me, cantare La Marsigliese per la prima volta è stata una sensazione magnifica. C’è un po’ di rammarico per non aver portato a casa i tre punti, ma contiamo sabato di rifarci in un’altra partita importante".