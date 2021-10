Veretout: “Pronti per la guerra, continuiamo con questo atteggiamento”

Le parole del centrocampista: "E' una partita importante per le due squadre"

A fine primo tempo di Roma-Napoli Jordan Veretout ha parlato in una intervista flash a DAZN:

Soprattutto negli ultimi minuti la partita si è infiammata... E' una partita importante per le due squadre, siamo pronti per la guerra vogliamo lottare su ogni palla, dobbiamo continuare così perché in questa partita si vince così. Dobbiamo continuare tutti insieme e quando abbiamo la palla dobbiamo fare male agli avversari e dobbiamo continuare così con questo atteggiamento perché il Napoli lascia molti spazi".