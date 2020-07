Veretout: “Per il quinto posto non è finita. Ora pensiamo solo al Torino”

Jordan Veretout si gode una notte da ricordare contro la sua ex squadra. Con una doppietta permette alla Roma di battere la Fiorentina e avvicinarsi a un passo dal quinto posto finale. Ecco il suo commento al match:

VERETOUT A ROMA TV

Grande vittoria, doppietta su rigore per te.

Una bella vittoria, stasera abbiamo giocato bene. Dobbiamo fare ancora più gol, ma abbiamo fatto una buona partita.

Manca poco per la certezza della qualificazione diretta in Europa League. Ma il pensiero va alla sfida col Siviglia. Quante possibilità ha la Roma di arrivare in fondo?

Ancora non è finita, abbiamo quattro punti di vantaggio sul Milan. Mercoledì ci sarà il Torino e noi pensiamo solo alla sfida con i granata.