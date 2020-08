Veretout oggi a Napoli: nuova macchina e visita a una scuola calcio insieme all’agente

Mentre la Roma era in Germania per giocarsi gli ottavi di finale contro il Siviglia, Jordan Veretout era a Napoli. Il centrocampista, che non è potuto partire col resto della squadra perché squalificato (il protocollo Uefa vieta la partenza col gruppo squadra agli indisponibili). Niente mercato però. Il francese insieme al suo agente ha fatto visita alla scuola calcio ASD Micri, che ha una collaborazione con l’agenzia del procuratore Mario Giuffredi. Poi Jordan ne ha “approfittato” per ritirare una nuova auto. Nel pomeriggio aveva postato una foto di incoraggiamento per i compagni, che purtroppo non è servita.