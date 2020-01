Veretout: “Non ci arrendiamo”. Florenzi: “Restiamo uniti, questo è il momento” – FOTO

Il suo errore è costato il 2-0 momentaneo di Ronaldo. Jordan Veretout dopo la delusione per la sconfitta contro la Juventus all’Olimpico, ha postato un messaggio sui suoi canali social ufficiali: “Ci abbiamo provato fino al novantesimo e oltre. Non è andata bene. Siamo arrabbiati. Ma non ci arrendiamo”. Prima del decimo minuto del primo tempo, dopo aver ricevuto palla da Pau Lopez, si è fatto scippare da Dybala, sul quale ha commesso fallo una volta entrato in area di rigore.

Anche Alessandro Florenzi ha ribadito la voglia di ripartire al più presto. Tramite un tweet, il capitano giallorosso ha chiesto a compagni e tifosi di rimanere uniti per uscire da questa situazione difficile, come scrive: “Restiamo uniti, questo è il momento. Uniti per fare gruppo e per la differenza! #ForzaRoma” .