Il primo tempo tra Milan e Roma si chiude sullo 0-0. A dire la sua a caldo è Jordan Veretout, che ha parlato ai microfoni di Dazn.

Impressioni fisiche sul primo tempo? Il caldo?

Fa caldo per tutte e due le squadre. Dobbiamo fare meglio nel secondo tempo per vincere. Le due squadre giocano ma dobbiamo muoverci di più sul campo per trovare spazio e attaccare di più.