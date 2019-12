Veretout, l’agente: “Se ci fosse stato Gattuso in estate, il Napoli avrebbe preso Jordan”

Mario Giuffredi, agente tra i tanti anche di Veretout, ha svelato un retroscena di mercato sul centrocampista francese passato in estate alla Roma. “Quando lo stavo prendendo in procura, andai in Francia per parlare con la famiglia e chiamai Gattuso per avere un consiglio e mi disse di prenderlo subito. Lo voleva anche al Milan, per Gattuso è un calciatore importante. Sicuramente se ci fosse stato Gattuso in estate, il Napoli lo avrebbe preso” dice a Radio Kiss Kiss.

Poi parla di Hysaj, accostato alla maglia giallorossa: “È stato il protagonista nel secondo tempo contro il Sassuolo, calciatore importante che può dare una mano a raggiungere gli obiettivi. Agli inizi di gennaio vedrò Giuntoli e Gattuso. Conosco il mister da tanti anni e abbiamo un buon rapporto, ci parlerò chiaramente e capiremo cosa fare“.