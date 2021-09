Veretout, il grande rimpianto di calciomercato del Leicester

Il francese è stato vicino a vestire la maglia delle Foxes, scegliendo poi l'Aston Villa

Il centrocampista della Roma Jordan Veretout è stato inserito in una lista di "rimpianti" di mercato del Leicester . Il francese, fresco di esordio in nazionale, fa parte di un gruppo di giocatori, comprendente anche il "Profeta del gol" Johan Cruyff, che la squadra campione d'Inghilterra 2016 ha provato ad acquistare senza però riuscire nell'impresa. Nell'estate del 2015, come scrive il tabloid Leicestermercury.uk, dopo aver impressionato con la maglia del Nantes le offerte dalla Premier League per Veretout non mancavano. Il centrocampista aveva due scelte: unirsi al Leicester, che da poco aveva nominato allenatore Claudio Ranieri , o andare dall'altra parte delle Midlands per giocare con l'Aston Villa . La scelta è ricaduta su quest'ultima ma mentre il Leicester ha vinto il titolo più incredibile della storia del calcio, il Villa è retrocesso.

Successivamente il francese ha rivalutato la sua precedente scelta: “Avrei firmato se il Leicester avesse chiamato prima? Sì, ma non ho avuto abbastanza tempo per pensarci. Avrei dovuto scegliere in base all'allenatore. Ranieri mi conosceva, mi voleva. L'Aston Villa no, non mi conosceva. Era complicato. Ecco qua. È quel genere di cose che ti aiuta a maturare". Dopo la stagione in Premier League Veretout è cresciuto in maniera esponenziale, diventando un punto fermo prima della Fiorentina, poi della Roma di Mourinho. Ecco perché, valutando le ultime brillanti stagioni, è considerato un rimpianto di mercato per le Foxes.