Veretout guarda avanti: “Serata storta da cancellare in fretta”

La Roma crolla sotto i colpi del Napoli. Al ‘San Paolo’ i giallorossi cadono addirittura 4-0 contro la squadra di Gattuso, che domina e non lascia niente da salvare a Fonseca. Che riconosce la sconfitta meritata, al pari dei suoi giocatori. Ieri sera il mea culpa di Dzeko, stamattina quello di Jordan Veretout: “Una serata storta. Da cancellare in fretta”, scrive su Twitter il centrocampista francese. Proprio lui che tiene in grande apprensione la Roma con il problema al flessore che lo ha costretto a uscire all’intervallo. Le sue condizioni saranno da valutare.