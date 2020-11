Veretout: “Gruppo di grande qualità. Ora andiamo a Napoli convinti di poter ottenere i tre punti”

La Roma vince contro il Cluj, trascinata da un grande Veretout. Il francese è entrato nella ripresa e ha messo lo zampino in entrambi i gol dei suoi. Questo il suo commento a fine match.

VERETOUT A SKY

“Stasera abbiamo fatto una buona partita, sappiamo che era una gara diversa rispetto all’andata, c’era una squadra aggressiva. Abbiamo risposto molto bene e siamo contenti della vittoria. Abbiamo un gruppo di qualità, tutti sono importanti, chi gioca un po’ meno risponde sempre bene. Abbiamo questa forza per vincere le partite. Lavoriamo per essere più in alto in classifica e abbiamo lavorato per qualificarci il più veloce possibile in Europa League: dobbiamo recuperare molto bene per domenica, perché contro il Napoli sarà difficile. Dobbiamo andare a Napoli con la convinzione di fare il massimo e ottenere i tre punti”.