Veretout, gaffe con l’italiano: “Bravo Dzeko per il due gol”. Pellegrini scherza: “Parla corretto!” – FOTO

Jordan Veretout, autore contro il Benevento del vantaggio giallorosso (3-2) dal dischetto, pubblica su Instagram un post in cui elogia la squadra per la vittoria contro gli uomini di Pippo Inzaghi: “Una grande serata, una grande squadra e una grande Roma!“. Il francese si è complimentato anche con Dzeko, sbloccatosi dopo il digiuno con una doppietta: “Bravo capitano Dzeko per il due gol”. Evidente l’errore del francese con l’articolo determinativo italiano, notato in primis dal vice-capitano Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 fa ironia con il francese, correggendogli il refuso: “‘Per i due gol!’ Sono 20 anni che sei in Italia, parla bene“.

Veretout non fa passare altro tempo e corregge l’errore, accontentando il suo compagno di reparto.