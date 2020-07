Veretout-Eysseric, nemici mai: “Avversario di una sera, alleato per la vita” – FOTO

Jordan Veretout è diventato imprescindibile per Paulo Fonseca. Il centrocampista francese è in grandi condizioni fisiche, contro il Parma ha segnato il gol dei tre punti e anche ieri contro il Verona ha centrato il bersaglio su calcio di rigore. Un incrocio speciale quello contro l’Hellas, perché Jordan ha ritrovato Valentin Eysseric, suo ex compagno alla Fiorentina, entrato nel secondo tempo nella sfida di ieri all’Olimpico. Oggi Veretout ha condiviso un’immagine su Instagram, una palla contesa di testa tra i due, dedicando un messaggio all’amico: “Fratello mio. Avversario di una sera, alleato per la vita”.