Veretout e Sabrina annunciano: il loro terzo figlio sarà un maschio

Domenica la coppia ha svelato il sesso del loro terzo figlio a famiglia e amici, oggi invece il video sui social: Aalyah e Kaylie avranno presto un fratellino

Sarà un maschio il terzo figlio di Jordan Veretout. Il centrocampista francese ha pubblicato un video sui propri canali social, un montaggio dei momenti in cui domenica ha annunciato il sesso del bimbo di cui la moglie Sabrina è in dolce attesa. La coppia ha organizzato la festa di compleanno del francese e il 'gender reveal' in un locale sulla spiaggia a Ostia con la famiglia e gli amici più stretti. Jordan e Sabrina si sono affidati a una società che organizza eventi, che ha allestito il locale con palloncini blu e rosa, fino alla notizia che è stata svelata, solo ai presenti. Oggi invece l'annuncio sui social: sarà un maschio il terzo figlio, che arriverà tra qualche mese ad 'animare' la famiglia. Veretout è con la sua Sabrina ormai da 13 anni e hanno avuto già due figlie, Aalyah e Kaylie, di sette e quattro anni.