Veretout: “Dobbiamo continuare così, fino alla fine” – FOTO

Terza vittoria consecutiva per la Roma, che dopo Parma e Brescia supera anche il Verona. All’Olimpico finisce 2-1, per i giallorossi segnano Veretout su rigore e Dzeko. Il centrocampista francese è andato in rete così come era successo nella penultima gara casalinga e ha scelto Instagram per esprimere la sua gioia: “Tre di fila: dobbiamo continuare così, fino alla fine“. Questo il suo commento, seguito da due cuori giallorossi e dall’emoticon del lupo. Nel suo post anche le immagini del gol e dell’esultanza con i compagni di squadra.

Festeggia pure Justin Kluivert, rimasto però in panchina per tutto l’incontro. L’olandese ha condiviso una foto che lo ritrae assieme a Cengiz Under, anche lui tra gli esclusi di Fonseca. “Continua a sorridere, +3“: la frase scelta dal classe ’99.