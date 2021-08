Veretout: “Do tutto, fino alla fine. Mi piace andare in porta e se posso fare gol”

Le parole del centrocampista: "Mi piacere giocare con i miei compagni e faccio il massimo dando sempre il 100%"

Sei il terzo centrocampista con più gol fatti negli ultimi due anni, anche se giochi più arretrato rispetto a Mkhitaryan e Ilicic. E’ una tua caratteristica o è una cosa che ti chiedevano Fonseca e ora Mourinho? A me piace difendere e aiutare i compagni, ma anche di andare in porta e se posso fare gol o assist per aiutare la squadra lo faccio. Mi piace correre e do il 100% quando sono in campo.