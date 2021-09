Zaniolo dopo il derby: “A testa altissima”. Veretout: “Delusi, ma non abbattuti”

Le reazioni social dei giocatori della Roma dopo la sconfitta nel derby

La Roma perde il derby con la Lazio 3-2. Delusi i giocatori giallorossi. Veretout, autore del secondo gol romanista, ha commentato con un post su Instagram: "Ogni derby è una battaglia. Abbiamo combattuto su ogni pallone, ma non siamo riusciti a vincerla. Delusi ma non abbattuti". Come lui anche Ibanez: "Non è il risultato finale che volevamo, ma sono contento di aver lottato per questa maglia e di aver segnato! Ora testa e cuore a giovedì!". Sui social anche un commento di Zaniolo, uno dei migliori in campo per la Roma: "A testa altissima".