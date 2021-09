Veretout: “Cercheremo di vincere il derby anche per il mister, daremo tutto”

Le parole del francese: "La mia prima partita con la nazionale francese è stato qualcosa di forte. Farne parte è bello, ma restarci è più difficile"

Archiviato l'Udinese con una vittoria di misura, la testa ora è esclusivamente per il derby di domenica. Ne ha parlato Jordan Veretout a Téléfoot, piattaforma francese. Queste le anticipazioni dell'intervista integrale che uscirà domenica mattina: "È un derby, una partita davvero bella. Quindi ci siamo, daremo tutto, proveremo a vincere questo derby anche per il mister", ha detto il centrocampista. Con le ottime prestazioni in queste due stagioni si è meritato anche la convocazione della Francia: "La mia prima partita con la nazionale francese - ha aggiunto mostrando la maglia della Francia indossata nel match contro la Bosnia di inizio settembre - è stato qualcosa di forte. Farne parte è bello, ma restarci è più difficile. Quando ne fai parte una volta, vuoi tornare il più possibile".