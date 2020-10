Veretout cecchino dal dischetto. Secondo gol di fila per Pedro: non accadeva dal 2018

La Roma rifila cinque reti al Benevento. I gol di Pedro, Dzeko (doppietta), Veretout e Carles Perez regalano la vittoria ai capitolini, ora a 7 punti in classifica. Emergono le statistiche dei marcatori giallorossi: per Veretout è il 14° calcio di rigore siglato in Serie A su sedici tentativi (gli unici errori contro Torino e Sassuolo, quando era alla Fiorentina). Con la Roma finora si è dimostrato infallibile, avendone realizzati otto su otto, compreso quello all’Istanbul Basaksehir in Europa League. Pedro, invece, in campionato non segnava in due partite consecutive dall’agosto del 2018, quando andò in rete, con la maglia del Chelsea, contro Huddersfield e Arsenal. Dzeko sale a quota 108 gol con la Roma, raggiungendo Amedeo Amadei al terzo posto della classifica marcatori all-time. Infine Carles Perez, al terzo centro in giallorosso in 19 partite: con il Barcellona, in tredici incontri complessivi, ne aveva segnati due.