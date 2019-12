Veretout: “Abbiamo sbagliato la partita, dobbiamo fare meglio”

La Roma non convince contro il Wolfsberger, ma conquista la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Jordan Veretout ha commentato il match. Le sue parole:

VERETOUT A SKY

C’è rammarico per il primo posto? Cosa vi è mancato?

Oggi abbiamo sbagliato la partita. L’atteggiamento non è stato buono stasera, dobbiamo cambiare subito da domenica, così non facciamo niente. Dobbiamo fare ancora di più, il punto positivo stasera è solo la qualificazione.

E’ una critica che fai a tutti.

Sì, a tutti. Abbiamo sbagliato la partita e non so perché, pensavamo di essere già qualificati. Il Basaksehir ha vinto in Germania e stasera abbiamo rischiato molto, dobbiamo fare molto meglio per vincere le partite.

Tu e Diawara vi dividete i compiti in mezzo al campo, ti permette di incidere di più qualche metro più avanti.

Mi piace tanto giocare con Amadou, lui è più difensivo e mi lascia un po’ più alto sul campo. Però dobbiamo continuare così, non abbiamo fatto ancora niente. Dobbiamo lavorare e continuiamo così, ma stasera è un’eccezione perché abbiamo sbagliato la partita.