Veretout: “Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, ora restiamo tranquilli”

Dopo la qualificazione alla semifinale di Europa League Jordan Veretout ha raccontato le sue sensazioni. Ecco le parole del francese dopo il fischio finale di Roma-Ajax:

VERETOUT A SKY

E’ stata una partita molto dura, fisicamente ma anche mentalmente. Come siete riusciti a rimanere in partita?

Sapevamo che l’Ajax giocava per la qualificazione. Abbiamo fatto una buona partita difensiva, possiamo fare meglio offensivamente ma con questo atteggiamento possiamo fare delle grandi cose.

Ora la semifinale con il Manchester.

Oggi la qualificazione è stata importante e ci dà fiducia. Dobbiamo restare tranquilli. Stasera siamo contenti per la qualificazione.

L’Ajax vi ha imposto di difendere e voi lo avete fatto bene. Cosa vi aveva chiesto Fonseca? Ho visto che avete tenuto la difesa alta.

L’Ajax gioca tra le linee, il mister ha chiesto di essere corti e di non lasciarli giocare dentro. Credo che abbiamo fatto bene. Loro ci hanno messo un po’ in difficoltà ma siamo un gruppo forte, siamo tutti felici per la vittoria e avere l’atteggiamento che abbiamo avuto oggi è stato molto importante.

Cos’ha di speciale Fonseca?

Voleva vincere oggi, ci ha incoraggiati. Ci aiuta molto.

VERETOUT A ROMA TV

È andata meglio del previsto

Volevamo la qualificazione. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Abbiamo mostrato di poter fare bene con questo atteggiamento. È una qualificazione di squadra.

Sulla partita

Dovevamo difendere bene. Potevamo fare meglio dopo il recupero di palla.

Tutte squadre forti sul cammino della Roma

Con le squadre forti dobbiamo essere pronti ed alzare il livello. Oggi abbiamo dimostrato di essere forti, meritiamo la qualificazione.