Verdone: “Mi fido di Fonseca. Pastore sta trovando confidenza”

Carlo Verdone, attore romano e romanista, ha risposto ad alcune domande sulla sfida allo Stadio Olimpico tra i giallorossi e il Milan di Stefano Pioli. Ai microfoni di Roma Tv ha detto quello che si aspetta dal match e dai suoi protagonisti. Queste le sue parole:

Che partita sarà?

“Dipende dalla formazione che scenderà in campo, ma sceglierla è un terno al lotto. Mi fido di Fonseca, speriamo.”

Il Milan non ha una buona classifica.

“Si devono assestare bene, è un mosaico non completo. Ma a me interessa la Roma, spero in un risultato positivo. Tocchiamo ferro…”

Chi può essere decisivo?

“Dzeko, che è diventato regista. Pastore sta anche trovando confidenza.”

Ha nel cuore anche questa Roma.

“Mi dispiace vederla decimata, ma ce l’ho nel cuore. Speriamo bene.”