Verdone: “La Roma non ci ha capito niente. Abraham era solo come al solito”

Le parole dell'attore: "Molto dubbio il rigore per la Fiorentina"

Non è il momento migliore, dopo questa partita."Certamente questa sera ho visto una squadra veramente confusa. Non hanno capito niente. Ha subito l'attacco verticale e preciso della Fiorentina. La Roma è stata molto imprecisa. Ha sbagliato molti passaggi, poi palla verticale ad Abraham, solo. Zalewski non si è visto per tutto il primo tempo. Non so cosa sia successo, eppure la partita era importante, voleva dire Europa. La Roma è una squadra bipolare: se parte bene e va verticale può fare cose molto importanti ma se comincia a cincischiare come oggi... In più con un rigore molto molto dubbio. Mi è sembrato che Karsdorp abbia toccato in maniera molto morbida quella caviglia, non è stato un intervento punitivo. In Inghilterra non lo avrebbero mai fischiato".