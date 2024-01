Verdone: “La Roma non aveva uno straccio di gioco. I Friedkin devono parlare”

Carlo Verdone ha rilasciato un'intervista a Il Messaggero. Queste le parole del noto attore sull'esonero di Mourinho: "Questa è una scelta che disorienta. Sono disorientato come tantissimi e non riesco bene a capire. Qualche segnale? Ascoltare Mourinho ripetere così tante volte che la rosa era inadeguata e non adatta ad alimentare grandi ambizioni, secondo me alla lunga ha pesato tanto. Mi spiego: se dici quelle cose in conferenza stampa certifichi, prima di tutto nello spogliatoio tra i tuoi, che il valore di certi giocatori non è quello di cui si parla quando si leggono le valutazioni. Io credo che nello spogliatoio, persino più che in società, a qualcuno queste cose siano andate di traverso. Se non li ritieni tu all’altezza uno che vale 100 poi si sente valutato 40 o 35. E poi...".