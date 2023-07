Verdone: “La Roma deve arrivare minimo terza, ma serve una punta che faccia gol”

Il noto attore romano ha detto la sua sulla prossima stagione giallorossa: "Sono molto fiducioso. Difficile dire se siamo da scudetto, ma lo capire subito, dopo 3 partite. Poi su Mourinho: "Difende troppo la squadra"

Redazione

Carlo Verdone è tra i tifosi romanisti più sfegatati di sempre. Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, il note attore ha fornito una sua panoramica ben dettagliata su quello che potrebbe essere la Roma della prossima stagione, esprimendosi anche sul mercato e sulla vicenda attaccante:

“Ieri sera con il Braga mi aspettavo una squadra che ancora si deve ritrovare. In rodaggio. Invece ha fatto una bella gara. Come fosse una partita seria, non un’amichevole. Ho visto una Roma ben disposta in campo. Giocatori tonici, molto propositivi. Peccato per il goal preso alla fine. Una disattenzione. Sembrava non fossero reduci dalle vacanze, mi hanno sorpreso. Quante bellissime geometrie che non ho mai visto in campionato”

Da dove si parte Carlo? “Da una punta che faccia finalmente goal. Che non sbagli tanto sottoporta come ha fatto quest’anno Tammy Abraham. Si parla di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Vanno bene entrambi. Morata ha più esperienza, chiamiamolo usato sicuro. Certi goal sicuramente lui non li fallisce. E credo anche il romano romanista Scamacca”

L’arrivo di un goleador è sufficiente per completare il mercato?Intanto bisogna vedere le altre squadre come saranno assemblate. Sicuramente sarà un campionato più competitivo di quello passato, benché il Napoli abbia tenuto i giocatori forti. E poi Rudi Garcia lo conosciamo, è un buonissimo allenatore. Difficile dire se la Roma sia da scudetto. Ma lo capiremo quasi subito, dopo 3 partite. L’impressione è che la squadra sia più solida e compatta di quella della scorsa stagione. Anche se vedo ancora un po’ la tendenza al gioco orizzontale, al passaggio all’indietro. Come se tatticamente si volessero addormentare le partite. Molto dipenderà dalle condizioni di Dybala. Se sta bene, diventa fondamentale per tutto. E tutti”

Mourinho?“Quello che mi piace è che ha un rapporto molto speciale con i calciatori. O buonissimo o pessimo. Qualcuno lui proprio non lo può vedere. Ma complessivamente Josè difende anche fin troppo la squadra. Infatti poi arrivano le squalifiche. Il campionato passato è servito per capire meglio quello che sarebbe stato il gioco della Roma: un campionato preparatorio a questo. Dove lui sa benissimo che lui non può sbagliare. Il minimo sindacale quest’anno è arrivare terzi, se non secondi. Ce la faremo? Non lo so, ma sono molto fiducioso. Quando vedo la mia squadra giocare bene, mettercela tutta, la perdono anche se perde. Ma se gioca male, sconfitta in casa con una delle ultime in classifica, mi cadono le braccia (risata, ndr) e comincio a pensarci sempre meno”