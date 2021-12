Verdone: “La Roma compri dei campioni, così è da ottavo posto”

L'attore ha parlato del momento dei giallorossi: "Mi fido di Mourinho, non mi ha deluso ma vorrei vedere il suo gioco. Con questi giocatori non si va avanti"

La Roma di Mourinho non convince fino in fondo, anche perché - a detta di tanti - a mancare sono i calciatori. In questo senso Carlo Verdone è sulla stessa linea d'onda di Francesco Totti:"Io al posto di Mourinho? No, non saprei fare né il sindaco né l'allenatore. Però devono comprare dei campioni, se non comprano giocatori importanti la squadra non va avanti", ha detto il noto attore e tifoso romanista all'Ansa. "Allo stato attuale - aggiunge Verdone - è da ottavo posto. Mourinho? Non mi sta deludendo, ma vorrei vedere il suo gioco. Però mi fido di lui, evidentemente questi calciatori non sono fatti per il suo gioco".