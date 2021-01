Verde: “Il gol del 4 a 3 è stato una bastonata. Non era facile rimontare questa Roma”

Ancora un gol dell’ex, stavolta però il suo Spezia ha capitolato nel finale. Altra giornata intensa per Daniele Verde -autore della rete del momentaneo 3 a 3 – che ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell’immediato post gara, commentando così il rocambolesco match contro la Roma.

DANIELE VERDE SU SKY

Fai parte ora di un progetto del quale ti attira cosa esattamente?

La cosa più bella è essere arrivati in una famiglia, una situazione così si può vivere soltanto con gioia e serenità.

Avete perso oggi ma vinto in Coppa Italia

E’ stata una soddisfazione, oggi resta l’amaro in bocca perché era difficile riprenderla questa partita. Con l’orgoglio e l’unione ci siamo riusciti, poi loro sono usciti fuori e noi siamo rimasti un po’ fermi.

Cosa hai pensato appena segnato il gol del 3 a 3?

La gioia del gol resta perché è ciò che conta di più, ma il 4 a 3 è stata una bastonata sulle gambe. Cercheremo di continuare così e di fare più punti possibile.

Qual è la caratteristica più interessante dello Spezia al di là dei risultati?

La nostra unità, che ci trasmette sempre il mister per allenarci a mille e andare avanti insieme nella stessa direzione. Lui non accetta assolutamente che una neopromossa butti in avanti il pallone alla sprovvista per ottenere punti, ci fa giocare tanto a calcio e questo è importante per affrontare sia le grandi che le concorrenti per la salvezza.