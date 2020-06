Verde contro il modello tedesco: “Non mi piace, in caso di positivo fermerei il campionato”

Daniele Verde, ex esterno della Roma e oggi in forza al Paok Salonicco, torna a parlare non solo della sua esperienza nella Capitale ma anche di come a breve riprenderà il campionato in Grecia. Queste le sue parole a TMW Radio:

Che sogni hai nel cassetto?

“Il mio sogno è quello, dopo aver concluso al meglio la stagione, di tornare un giorno in Spagna, dopo l’esperienza al Valladolid, dove ho conosciuto Ronaldo. Uno, però, l’ho già esaudito: essere in prima squadra alla Roma con Totti. Non ci avrei mai creduto”.

Sulla ripresa in Grecia

“Abbiamo fatto i tamponi, per ora non ci sono positivi nel campionato, ma la soluzione tedesca non mi piace. Si parla di rimanere in vita, non è un gioco. In caso di positività sarei favorevole a fermare il campionato. Giocheremo spesso alle 21.30, anche perché qui fa più caldo che in Italia. Ci prepariamo per la ripresa, domenica giocheremo nel derby contro il Panathinaikos. Mancano 12 partite di playoff, ci giochiamo il posto Champions e la Coppa, visto che siamo in semifinale”.