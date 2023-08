Ventura: “La Roma si è indebolita. Entrare in Champions sarebbe come uno scudetto”

La Roma ha iniziato il suo campionato con un pareggio all'Olimpico contro la Salernitana. Ora, la squadra di Mourinho, dovrà vedersela contro l'Hellas Verona al Bentegodi ed è chiamata ad una grande prova per agguantare i primi tre punti della stagione. L'ex commissario tecnico della Nazionale. Gian Piero Ventura, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla formazione dello Special One: "Le romane per me si sono indebolite. La Roma è troppo legata a Dybala, che però salta tante partite. Senza di lui c’è poca qualità. Belotti darà il suo contributo, ma l’infortunio di Abraham e la partenza di Matic peseranno. Entrare in Champions sarebbe come vincere lo scudetto”.