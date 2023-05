Ventinove anni fa se ne andava Di Bartolomei. Il figlio: “Serve un botto di gioia”

Domani la Roma avrà un motivo in più per lottare. Il 30 maggio del 1994 lo storico ex capitano della Roma, protagonista del secondo scudetto, si toglieva la vita

Domani la Roma scenderà in campo per scrivere la storia. I giallorossi alla Puskas Arena affronteranno il Siviglia in finale di Europa League. La formazione di Mourinho avrà una motivazione in più per combattere: 29 anni fa oggi, infatti, Agostino di Bartolomei, storico capitano giallorosso, protagonista del secondo scudetto, si toglieva la vita con un colpo di pistola che ha sconvolto tifosi e appassionati di calcio. Il figlio, con un post sui social, ricorda il tragico evento e carica, in un certo senso, la squadra. Di seguito le sue parole: "Il 31 maggio verrà in ogni caso. Solo, sarebbe bello iniziare questi 30 anni di lontananza siderale con un botto diverso. Uno di gioia"