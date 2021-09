Vent’anni da quell’11 settembre 2001: le Torri Gemelle e Roma-Real Madrid

La partita contro i Galacticos viene giocata lo stesso sotto decisione della Uefa, e così in uno stadio in silenzio va in scena la sfida

Sono passati ormai vent'anni da quell'11 settembre 2001, un giorno triste per la storia e per centinaia di famiglie che hanno perso i propri cari nell'attentato alle Torri Gemelle. Vent'anni fa la Roma esordiva per la prima volta in Champions League, dopo l'ultima apparizione nella Coppa dei Campioni nel 1984 con quella coppa persa col Liverpool. L'11 settembre i giallorossi persero contro il Real Madrid per 2-1, ma il risultato è passato ovviamente in secondo piano dopo quello che era successo: alle 14:46 italiane, 8:46 locali, un aereo di linea si schianta sulle torri per un attentato terroristico. Duemilanovecentonovantasei morti. La partita contro i Galacticos viene giocata lo stesso sotto decisione della Uefa, e così in uno stadio in silenzio va in scena la sfida.