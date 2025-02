Venezia, rottura del tendine rotuleo per Stankovic: out contro la Roma

Brutta beffa per DiFra che perde il suo portiere a soli 4 giorni dalla gara contro i giallorossi

Brutte notizie per il Venezia: gli esami a cui si è sottoposto Filip Stankovic hanno confermato una rottura parziale del tendine rotuleo sinistro. Il portiere si era infortunato nell’ultimo turno di campionato contro l’Udinese, ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Il club lagunare, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che Stankovic ha già iniziato il percorso riabilitativo e dovrà stare lontano dai campi per circa due mesi. Questo significa che il giovane estremo difensore salterà la sfida di domenica prossima contro la Roma, in programma alle ore 12:30 al Penzo.