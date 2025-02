Venezia-Roma, rischio divieto per i tifosi giallorossi: attesa la decisione del GOS

Non è stata ancora aperta la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dei romanisti per il match del Penzo: le motivazioni

I tifosi della Roma rischiano di restare fuori dal 'Penzo' per la sfida di domenica alle 12.30 in casa del Venezia. I biglietti per il settore ospiti infatti non è stata ancora aperta, come confermato dallo stesso club lagunare sul proprio sito ufficiale: "Intero € 40,00 (il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico). La modalità di vendita per il Settore Ospiti sarà comunicata in seguito al GOS", si legge nella nota del 2 febbraio. A distanza di due giorni nessuna novità, quando di giorni alla partita ne mancano cinque. Tra le motivazioni che possono far pendere l'ago della bilancia verso il divieto può essere la possibile presenza di ultras dell'Udinese, legati da un'amicizia a quelli romanisti, dopo l'assalto di un gruppo di sostenitori friulani al treno che trasportava quelli del Venezia. E che ha portato a 8 arresti.