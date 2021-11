Venezia-Roma, le probabili formazioni: out Vina, torna Pellegrini dal 1′

La Roma non cambia. Con Vina infortunato toccherà a Calafiori, Pellegrini di nuovo titolare. Ballottaggio in difesa per i lagunari

Nella dodicesima giornata il Venezia ospita la Roma. Dopo l'ennesima sconfitta contro una big (Roma-Milan si è chiusa sull'1-2), la squadra di Mourinho deve portare a casa i tre punti. L'appuntamento è per domenica 12.30, allo stadio Penzo. La Roma deve fare i conti con un nuovo infortunio: quello di Vina. Il terzino ha riportato una lieve lesione all'adduttore destro che non gli permette di scendere in campo contro il Venezia. Al suo posto dovrebbe giocare Calafiori. Per lo Special One dovrebbero scendere in campo i soli, due i ballottaggi: El Shaarawy ha dimostrato di meritare il posto più dello spento Mkhitaryan, Perez potrebbe prendere il posto di Zaniolo che non si sta esprimendo come è solito fare, anche con un cambio nel corso della partita. La nota positiva per i giallorossi è il rientro di Capitan Pellegrini che sembra aver recuperato dall'infiammazione al ginocchio che gli ha fatto saltare il match di Conference. Doppio ballottaggio nei lagunari per quanto riguarda la retroguardia, con il centrale Caldara e il terzino destro Mazzocchi in vantaggio rispettivamente su Svoboda ed Ebuehi.