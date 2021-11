Venezia-Roma, le formazioni ufficiali di Zanetti e Mourinho

Lo Special One ritrova Pellegrini e torna a tre in difesa con l'inserimento di Kumbulla: in panchina Zaniolo e Mkhitaryan, in campo c'è Shomurodov

Redazione

La Roma prova a ripartire dopo un ultimo mese decisamente al di sotto delle aspettative. Dalla vittoria in casa contro l'Empoli, la Roma ha pareggiato due partite e ne ha perse tre. Nel mezzo solo la vittoria di Cagliari. Contro il Venezia Mourinho ritrova capitan Pellegrini, ma perde Vina e Calafiori. Per questo il portoghese ha scelto di tornare alla difesa a tre già vista in qualche occasione, con l'inserimento di Kumbulla accanto a Mancini e Ibanez. Sono due gli esclusi eccellenti di Mourinho: Zaniolo e Mkhitaryan, che partono dalla panchina. Dentro invece El Shaarawy, probabilmente il giocatore più in forma, e Shomurodov che giocherà al fianco di Tammy Abraham.Cristante torna a centrocampo dopo la sfida col Bodo, insieme a Veretout.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Roma

Venezia: 88 Romero; 7 Mazzocchi, 31 Caldara, 32 Ceccaroni, 55 Haps; 33 Crnigoj, 44 Ampadu, 27 Busio; 23 Kiyine, 77 Okereke, 10 Aramu. All.: Zanetti

Roma: 1 Rui Patricio; 24 Kumbulla, 23 Mancini, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 17 Veretout, 92 El Shaarawy; 7 Pellegrini; 9 Abraham, 14 Shomurodov. All.: Mourinho