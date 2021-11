Venezia-Roma, la moviola: contatto Cristante-Caldara. Rigore dubbio per il Venezia

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida del Penzo tra Venezia e Roma diretta da Aureliano

Alle 12.30 Venezia e Roma si sfidano allo stadio Pier Luigi Penzo per il lunch match della 12esima giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22 . L'arbitro del match è il signor Aureliano di Bologna, al Var c'è Fabbri. Arbitro : Aureliano. Assistenti : Bottegone, Fiore. IV Uomo : Serra. Var : Fabbri. Avar : Preti.

6 ' - Abraham viene messo giù sul lato destro dell'area di rigore: Aureliano prima concede il rigore, poi cambia la decisione su chiamata del Var perché Pellegrini è in fuorigioco millimetrico a inizio azione.

15' - Ammonito Karsdorp per proteste. L'olandese reclamava un fallo che non gli è stato concesso in fase di ripiegamento.