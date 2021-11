Venezia-Roma, Cesari: “Ci dev’essere un punto in comune tra gli arbitri”

L'ex arbitro ha parlato ai microfoni di Centrosuonosport dell'episodio di domenica durante il match tra i giallorossi e i veneti

L'ex fischietto Graziano Cesari è stato intervistato ai microfoni di Centrosuonosport, dove ha parlato dell'episodio del calcio di rigore assegnato al Venezia nella sfida di domenica. Riguardando il contatto al video, quello tra Cristante e Caldara non sembra essere un fallo per il tiro dagli undici metri e Cesari ha confermato il pensiero di molti. "Ieri mi sono arrabbiato. Alla nona giornata, in Inter – Juventus, l’arbitro ha cambiato idea grazie al VAR - ha ricordato l'ex arbitro - All’undicesima non è intervenuto nessuno per far rivedere il fallo di Kjaer su Pellegrini. Ieri è stato fischiato di nuovo lo stesso episodio. Ci dev’essere un punto in comune tra gli arbitri, una linea di condotta".