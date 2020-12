Venezia, i complimenti a Boer dopo l’esordio: “Orgogliosi di te” – FOTO

Nonostante le tre reti incassate e qualche giustificabile imperfezione dovuta all’emozione, è stato un esordio da ricordare quello di Pietro Boer con la maglia della Roma. Anche il Venezia, sua ex squadra, ha voluto fare i complimenti su Twitter al giovane portiere dopo il debutto di ieri in Europa League contro il CSKA Sofia: “Congratulazioni a Pietro Boer, portiere cresciuto nelle giovanili del Venezia FC che ieri ha esordito in Europa League con la maglia della Roma. Complimenti Pietro, siamo orgogliosi di te!“. Boer è solo uno dei tanti giovani su cui il club sta cercando di improntare il progetto sportivo per l’immediato e il prossimo futuro. Gioielli come Milanese, in gol ieri al debutto dal primo minuto, Bamba, Zalewski, Tripi e Ciervo, molti dei quali hanno prolungato il loro accordo per diventare parte integrante della prima squadra.