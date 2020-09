Venditti chiama e incoraggia Zaniolo: “Non abbatterti, ti siamo tutti vicini” – FOTO

La solidarietà che ha riscaldato il cuore di Nicolò Zaniolo, dopo il terribile infortunio al crociato del ginocchio sinistro, non è mai mancata. L’ultimo a manifestare la sua vicinanza al giovane talento della Roma è stato Antonello Venditti: lo storico cantautore ha chiamato Zaniolo, incoraggiandolo in vista del suo prossimo percorso di recupero. Un invito a “non mollare”, secondo quanto riporta “Il Messaggero”, in una chiacchierata informale ed amichevole. Venditti, tra l’altro, aveva già fatto i suoi migliori auguri di pronta guarigione nei giorni scorsi a Zaniolo, su Facebook: “Quanta sfortuna! Non abbatterti ti siamo tutti vicini e ci rialzeremo insieme ancora una volta! Forza Nicolò!”