Vaz, Arena e Venturino da record: è il tridente più giovane negli ultimi 15 anni

Gian Piero Gasperini nel finale di Roma-Lecce ha schierato il tridente più giovane degli ultimi 15 anni in casa giallorossa. Venturino infatti all'80' ha preso il posto di Pellegrini, formando con Arena (subentrato a Malen al 75') e Robinio Vaz (entrato a inizio ripresa e decisivo a 6' dal suo ingresso in campo con il colpo di testa che ha deciso la sfida) un terzetto offensivo tra i più verdi della storia del club capitolino. Nell'ordine, in campo c'erano: un classe 2006 come l'ex Genoa, un classe 2009 come l'italo-australiano arrivato in estate nella Capitale e il francese classe 2007. Per un'età media di 18.3, da record. Mai infatti, prendendo in considerazione gli ultimi 15 anni, la Roma aveva schierato un tridente così giovane. Ci era andato vicino Mourinho con il terzetto "adattato" Volpato (18), Afena-Gyan (19) e Zalewski (20) nel finale del match contro il Verona del febbraio 2022, raggiungendo la media di 19 anni. L'ultimo precedente nella stagione 2018-19, più precisamente nel dicembre 2018, quando contro l'Inter e soprattutto contro il Genoa l'attuale allenatore proprio del Lecce Di Francesco schierò in contemporanea Under, Zaniolo e Kluivert per un'età media di 19.6 anni (dato leggermente più alto con l'impiego del 21enne Schick). Un altro precedente risale addirittura all'ottobre 2011, quando contro il Genoa a Marassi Luis Enrique schierò dal 1' Lamela, Bojan e Borini per un'età media di 20 anni. Pochi mesi dopo, nel febbraio 2012, il tecnico spagnolo schierò addirittura un 18enne Piscitella nel tridente d'attacco con Lamela e Borini per il recupero di 25' di Catania-Roma.