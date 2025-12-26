Vasilyev (ex vicepresidente Monaco): “Ranieri è un vero gentleman, ecco perché”

Vadim Vasilyev, vicepresidente del Monaco dei miracoli che vinse la Ligue 1 spodestando il Psg, oggi agente e fondatore dell'agenzia VV Consulting, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di GianlucaDiMarzio.com parlando anche di Claudio Ranieri, suo primo tecnico del club del Principato e oggi Senior Advisor della Roma. Di seguito le sue parole: "Ho due grandi amici in Serie A. Uno è Claudio Ranieri, l'altro è Cesc Fabregas. Ranieri è un vero gentleman. Mi ha introdotto alla ‘professione’ del calcio: mi invitava a casa sua, passavamo le serate a studiare e costruire la squadra. Al primo anno abbiamo raggiunto la promozione dalla Ligue 2 alla Ligue 1, poi da neopromossi siamo arrivati secondi solo dietro il PSG. Un grande uomo e un grande allenatore".