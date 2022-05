Van Persie: “Vince il Feyenoord 2-1. Mourinho farà contropiede, lo conoscono tutti”

L'ex stella del Feyenoord parla a poche ore dalla partita conclusiva della Conference League: "Abraham ha fatto un'ottima stagione. Il Feyenoord ha uno stile di gioco unico, super dinamico"

Robin Van Persie, ex calciatore e leggende del Feyenoord, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Espn. Il tema è chiaramente la finale che andrà in scena domani a Tirana tra la sua ex squadra e la Roma: "Il Feyenoord ha uno stile di gioco unico, super dinamico. Voglio fare grandi complimenti ai ragazzi che hanno lavorato per ottenere questo risultato. Ci sono 16-17 ragazzi che hanno giocato molto in questa stagione. Avere quei giocatori che giocano così intensamente ogni tre o quattro giorni per un'intera stagione, è davvero molto particolare. Ai miei tempi non era così". L'ex Arsenal ha poi proseguito parlando di Josè Mourinho, allenatore che ha incontrato spesso durante il suo soggiorno in Inghilterra:"L'ho incontrato nel corso degli anni. Ho visto tante partite della Roma e mi aspetto che facciano contropiede. Hanno anche dei buoni giocatori in attacco. Abraham ha fatto un'ottima stagione. Mourinho è ovviamente un allenatore super esperto e tutti conoscono il suo stile di gioco, ma sono super felice che il Feyenoord abbia il proprio". Van Persie ha poi concluso parlando delle sue sensazioni a ormai poche ora dal match ma anche dell'allenatore del Feyenoord,Arne Slot: "Ho davvero una buona sensazione e spesso non sono lontano da esso. Speriamo di vedere una bella partita, non vedo l'ora di affrontarla con grande fiducia. Penso che sarà 1-2 per il Feyenoord. Firmo per quello ora. Arne e il suo staff hanno fatto un ottimo lavoro. Passo di tanto in tanto per una tazza di caffè e qualche esercizio. Vedo una grande atmosfera lì ed è anche diventato evidente che quei ragazzi hanno un piano molto chiaro e concreto a cui aggrapparsi. Questo è davvero qualcosa a cui aggrapparmi dalla mia esperienza di giocatore".