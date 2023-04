Van Marwijk (ex ct Olanda): “A Tirana Mourinho è stato disgustoso”

Bert van Marwijk, ex ct dell'Olanda dal 2010 al 2012, ha rilasciato un'intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad in vista della sfida di questa sera tra Roma e Feyenoord. L'ex commissario tecnico e allenatore del club di Rotterdam si è soffermato in particolare su José Mourinho, criticandolo senza mezzi termini: "La lezione più importante della sconfitta di Tirana: non bisogna farsi intimidire". Queste le prime parole di van Marwijk che ha poi concluso: "Sono rimasto enormemente turbato dal comportamento di Mourinho durante quella finale. La presa in giro, il sarcasmo, la sfida; era disgustoso. Stasera possono aspettarsi lo stesso da parte dei suoi giocatori. Non devono farsi prendere alla sprovvista".