Van Hanegem (ex Feyenoord): “Mourinho non è così terribile come tutti pensano”

Willem van Hanegem, campione d'Europa con il Feyenoord e vice campione del Mondo con l'Olanda nel 1974, è intervenuto all'interno del podcast Willem & Wessel per parlare del match andato in scena ieri al De Kuip tra il club di Rotterdam e la Roma: "Ho visto il miglior Kokcu , con molta profondità e palle veloci in avanti".Van Hanegem ha poi continuato parlando delle sue sensazioni sulla gara di ritorno: "Sono davvero spaventato. Non lo sono mai stato in vita mia, ma ho paura per la partita in trasferta della prossima settimana". La leggenda olandese ha concluso elogiando il tipo di gioco mostrato dalla Roma di Mourinho, spesso criticata per la sua proposta in campo: "Tutti pensano che José Mourinho sia terribile, ma ieri ho visto una buona squadra con grandi giocatori che volevano giocare a calcio".