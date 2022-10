Van Dijk: “Wijnaldum mi prende in giro perché bevo solo acqua, ecco come mi chiama”

A Gini Wijnaldum è sempre piaciuto scherzare con i compagni e per questo non stupisce l'aneddoto rivelato in un libro da Virgil van Dijk. I due hanno giocato insieme nel Liverpool, sono compagni nell'Olanda e, soprattutto, sono molto amici. Visto che il difensore raramente beve altro che acqua, Wijnaldum lo chiamava scherzosamente "Aquaman. Perché lui è così, gli piace scherzare". Nel libro "A Taste Of The Liverpool Way ", della nutrizionista Mona Nemmer, van Dijk spiega: "Gini mi ha dato quel soprannome perché bevo solo acqua. Questo è tutto ciò che ho a casa. Ogni tanto bevo un bicchiere di vino con mia moglie, ma non mi piacciono molto i soft drink e non mi piace vederli bere dai miei figli. Quindi di solito rimane con l'acqua".