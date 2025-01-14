In Olanda continua a tenere banco la situazione legata a Devyne Rensch. Il terzino dell'Ajax è uno degli obiettivi principali del mercato della Roma che avrebbe già l'accordo con il giocatore. Sulla sua cessione si è espresso Marco Van Basten al talk show Ziggo Sport: "Credo che sia facilmente sostituibile. Con tutto il rispetto, non è un giocatore particolarmente bravo". Il tre volte pallone d'oro ha poi concluso: "Non ha alcuna abilità calcistica. Con la palla, non ha idee. Senza palla, sbaglia sempre. Commette un errore a partita. Sembra un ragazzo amichevole, ma per il livello dell'Ajax non è all'altezza". Una valutazione diametralmente opposta a quella fatta da Kroes, direttore tecnico dei lancieri: "È un giocatore difficilmente sostituibile. Vorremmo tenerlo".