Valentina, l’infermiera con il “Totti 10” sulla tuta: “È il mio supereroe. Mi dà la forza per combattere il Covid”

Quando parli con Valentina ti accorgi subito dei suoi tentativi di parlare in romanesco. Non ci sarebbe niente di strano se solo non fosse nata e cresciuta a Varese e per di più con una madre valtellinese. La sua foto nei giorni scorsi è diventata virale sui social romanisti perché Valentina Buzzi è l’infermiera-tifosa della Roma dell’ASST Sette Laghi di Varese nascosta all’interno della maxi tuta anti-Covid con la scritta “Totti 10”. La capofila di una serie di colleghi che hanno cercato nei propri idoli la forza per combattere il coronavirus. E che ha raccontato quella scelta a Forzaroma.info.

Com’è nata l’idea?

“Qui siamo imbacuccati tutti come astronauti e ognuno scrive il proprio nome per riconoscersi. Alcuni hanno messo quelli di supereroi, io non ho avuto il minimo dubbio: volevo avere il capitano con me, dovevo essere Francesco Totti”.

Ma lei è di Varese, sono più di 600 chilometri da Roma. È un amore insolito.

“In realtà il calcio mi è sempre piaciuto, ma per anni non ho avuto una vera e propria fede. Tifavo la Nazionale e mi piaceva tantissimo Totti, ma non riuscivo a identificarmi in nessuna squadra. Se nasci a Varese nel 90% dei casi sei della Juve, dell’Inter o del Milan, ma a me la scintilla è scattata solo con la Roma. E che te devo dì – a proposito di tentativi di romanesco – quando trovi quella giusta lo capisci subito, no?”

Eppure con gli orari da infermiera non dev’essere facile vedere le partite.

“Cerco di avere il giorno di riposo quando la Roma ha una gara importante per seguirla in tv o magari in trasferta a Milano, Bergamo o Torino. Ma il mio sogno resta vedere un derby all’Olimpico. Anzi a proposito di derby, devo raccontarvi una cosa.

Cosa?

“Faccio fatica a crederci ancora adesso. Appena messa la tuta con “Totti 10” entro nella stanza di un paziente, che poi ho scoperto avere accento romano, e sul braccio sotto il camice vedo spuntare un tatuaggio sospetto… Mi avvicino e cosa vedo? Un’aquila! L’ho fatto notare alla mia collega che ha sorriso. Io quel giorno però ero Totti e simpaticamente mi sono assicurata che lo notasse.

E lui le ha detto qualcosa?

“Più di una volta nel corso delle giornate abbiamo sorriso insieme e alla fine ci siamo salutati quasi da grandi amici. Quel rapporto che sembrava nato sotto una cattiva stella poi è cambiato”.